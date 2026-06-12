В Тюменской области вышел третий выпуск дайджеста «Интернет без опасности»

Новый выпуск получил название «Играем безопасно» и посвящен видеоиграм, которые являются одним из главных увлечений подрастающего поколения. В материале рассказывается, что такое донаты, как игровая среда может помочь ребенку в выборе профессии и как защитить ребенка от мошенников. Для удобства взрослых также был подготовлен небольшой словарь популярных игровых терминов. Кроме того, специально для этого выпуска авторы пообщались с известным киберспортсменом. Еще одним материалом дайджеста стала игра, в которой нужно уберечь компьютерных героев от мошенников, принимая или отклоняя сообщения, которые им приходят.