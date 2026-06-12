В Тюменской области вышел третий выпуск дайджеста «Интернет без опасности»

Третий выпуск просветительского дайджеста «Интернет без опасности» вышел в Тюменской области, сообщили в департаменте информатизации региона. Проведение профилактических бесед и мероприятий на тему борьбы с мошенниками организовано по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Новый выпуск получил название «Играем безопасно» и посвящен видеоиграм, которые являются одним из главных увлечений подрастающего поколения. В материале рассказывается, что такое донаты, как игровая среда может помочь ребенку в выборе профессии и как защитить ребенка от мошенников. Для удобства взрослых также был подготовлен небольшой словарь популярных игровых терминов. Кроме того, специально для этого выпуска авторы пообщались с известным киберспортсменом. Еще одним материалом дайджеста стала игра, в которой нужно уберечь компьютерных героев от мошенников, принимая или отклоняя сообщения, которые им приходят.
«Вместе с новыми возможностями появляются и реальные риски, такие как мошенничество, кража аккаунтов и опасные контакты. Мы считаем важным не только защитить детей от угроз, но и выстроить здоровое и безопасное отношение к цифровому миру», — сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.