Главврач церковной больницы попросил Путина учредить День сестры милосердия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Главврач центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров попросил президента РФ Владимира Путина учредить День сестры милосердия.
Ранее Путин в Кремле наградил Зарова, который стал лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2025 год.
«В 2022 году мы приступили к подготовке специалистов по уходу за ранеными. И мы увидели, что в России есть огромное количество людей, открытых к милосердию. Наши сестры милосердия опираются на традиции, примеры, подвиг предшественниц — сестер милосердия Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн… И мы были бы очень рады и благодарны, если бы появился День сестры милосердия. Это позволило бы объединить и привлечь новых людей к этому великому служению», — сказал Заров, обращаясь к президенту. Трансляцию церемонии вручения наград вела ИС «Вести».
«От всего сердца благодарю вас за высокую оценку деятельности патриаршей церковной больницы. Но эту награду я хотел бы посвятить своей супруге Екатерине. Будучи студенткой ГИТИСа, она отказалась от карьеры творческой и выбрала помощь людям, став сестрой милосердия. К сожалению, 10 лет тому назад Катя ушла из жизни. Но для меня и наших пятерых детей она навсегда стала ориентиром нравственным», — сказал Заров.
По словам врача, старшие трое его детей «уже практически врачи» в том числе и добровольцы.
«Владимир Владимирович, вчера, когда вы подписывали указ о нашем награждении, Россия и Церковь праздновали память свидетеля Луки Крымского. И для меня, и для многих людей в России и во всем мире это любимый и очень близкий святой. В следующем году, в 2027-м, мы будем праздновать 150-летие со дня его рождения», — добавил главврач.
Он также напомнил, что у святого Луки Крымского есть книга «Я полюбил страдания» — фактически его автобиография.
«Если познакомиться с жизнью святителя, понимаешь, что все эти страдания он смог перенести только потому, что всегда был с Богом. Я думаю, что те испытания, которые переживает сейчас наша любимая Россия и наш народ, мы сможем перенести только, если будем с Богом. Победить мы сможем с Богом», — заключил Алексей Заров.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.