Главврач церковной больницы попросил Путина учредить День сестры милосердия

«В 2022 году мы приступили к подготовке специалистов по уходу за ранеными. И мы увидели, что в России есть огромное количество людей, открытых к милосердию. Наши сестры милосердия опираются на традиции, примеры, подвиг предшественниц — сестер милосердия Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн… И мы были бы очень рады и благодарны, если бы появился День сестры милосердия. Это позволило бы объединить и привлечь новых людей к этому великому служению», — сказал Заров, обращаясь к президенту. Трансляцию церемонии вручения наград вела ИС «Вести».