В Волгоградской области насчитали 27 первых «стобалльников»

В Волгоградской области после оглашения результатов трех первых экзаменов насчитали 27 «стобалльников». Больше всего выпускников без сучка и задоринки справились с заданиями по литературе. А вот ЕГЭ по истории на все сто написал лишь один волгоградский школьник.