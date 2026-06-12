Калининградцам пообещали возвращение летнего тепла в конце следующей недели

К выходным следующей недели модели допускают вероятность и первых +30 °C в этом году. Потепление подтверждают и расчёты аномалии средней температуры. Специалисты отмечают, что для точного прогноза срок довольно большой, однако вероятность хотя бы краткого эпизода летнего тепла или даже жары высокая.