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Калининградцам пообещали возвращение летнего тепла в конце следующей недели

Возможны +20 °C и даже первый эпизод жары.

Источник: Клопс.ru

В конце следующей недели в Калининградской области вероятно заметное потепление. Об этом говорится в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, большинство метеомоделей фиксируют формирование обширного гребня антициклона над Европой — так называемого «теплового купола». На мультимодельных графиках видно, что начиная с четверга-пятницы прогнозы сходятся на возвращении температуры выше +20 °C.

К выходным следующей недели модели допускают вероятность и первых +30 °C в этом году. Потепление подтверждают и расчёты аномалии средней температуры. Специалисты отмечают, что для точного прогноза срок довольно большой, однако вероятность хотя бы краткого эпизода летнего тепла или даже жары высокая.