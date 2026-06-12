В Перми пройдет фестиваль водных активностей

«В Пермском крае насчитывается более 29 тысяч рек, поэтому у нас развиваются разные направления активностей. Есть виды спорта, в которых выступают только профессиональные спортсмены, но есть и такие, где попробовать себя может любой желающий. На фестивале мы покажем весь потенциал региона для любителей активного образа жизни и, возможно, вдохновим кого-то на новые увлечения», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.