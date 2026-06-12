В Перми пройдет фестиваль водных активностей

Фестиваль водных активностей пройдет 14 июня на набережной Камы в Перми, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края. Мероприятие организуют при поддержке государственной программы «Спорт России».
Фестиваль объединит водные виды спорта, которые развиваются в регионе, и соберет на одной площадке как профессиональных спортсменов, так и любителей. Зрители увидят соревнования на лодках класса «Дракон», региональный турнир парусных судов классов «Луч» и «Оптимист», а также показательные выступления в самых зрелищных дисциплинах.
«В Пермском крае насчитывается более 29 тысяч рек, поэтому у нас развиваются разные направления активностей. Есть виды спорта, в которых выступают только профессиональные спортсмены, но есть и такие, где попробовать себя может любой желающий. На фестивале мы покажем весь потенциал региона для любителей активного образа жизни и, возможно, вдохновим кого-то на новые увлечения», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Помимо водных выступлений гостей ждет и насыщенная развлекательная программа. На набережной пройдут соревнования по баскетболу 3×3, перетягиванию каната, мини-футболу и настольному теннису. Все желающие также смогут попробовать силы в испытаниях комплекса ГТО, поучаствовать в мастер-классах по судомодельному спорту, прыжках на батуте и других активностях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.