В РПЦ призвали устранить нарушения в сфере суррогатного материнства

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условие для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов.
Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, «остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом».
«Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговле детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года», — сказал Лукьянов.
По его словам, в российском законодательстве суррогатное материнство ошибочно относится к методам лечения, хотя таковым по сути не является.
«То, что суррогатное материнство считают лечением, — способствует преступлениям в этой сфере, в том числе торговле людьми. Согласно российскому законодательству, прокуратура должна устранить обстоятельства, они уже установлены, способствовавшие совершению преступления… Ждем ответа от Генеральной прокуратуры», — заключил собеседник агентства.