80-метровый флаг и медали ветеранам: как Калининградская область отметила День России

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил жителей и гостей города. К нему присоединились представители администрации Калининграда, Законодательного Собрания региона и общественных организаций. Глава региона напомнил, что калининградцы живут на самом западном форпосте страны. И этот праздник — особенный: год 80-летия области. «Пусть этот год станет временем новых свершений, а гордость за свою землю, за свою страну наполняет ваши сердца и передаётся детям», — сказал Беспрозванных.