Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

80-метровый флаг и медали ветеранам: как Калининградская область отметила День России

Калининградская область отпраздновала День России. Центральной площадкой в областном центре по традиции стало Верхнее озеро. Утром 12 июня здесь прошло праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!». Главным зрелищем стал 80-метровый флаг России, который пронесли школьники-кадеты. Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил жителей и гостей города….

Источник: Янтарный край

Калининградская область отпраздновала День России. Центральной площадкой в областном центре по традиции стало Верхнее озеро. Утром 12 июня здесь прошло праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!». Главным зрелищем стал 80-метровый флаг России, который пронесли школьники-кадеты.

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил жителей и гостей города. К нему присоединились представители администрации Калининграда, Законодательного Собрания региона и общественных организаций. Глава региона напомнил, что калининградцы живут на самом западном форпосте страны. И этот праздник — особенный: год 80-летия области. «Пусть этот год станет временем новых свершений, а гордость за свою землю, за свою страну наполняет ваши сердца и передаётся детям», — сказал Беспрозванных.

На главной сцене губернатор вручил медали «80 лет Калининградской области» 18 ветеранам становления региона. Вместе с советником, Героем России Андреем Козловым он передал благодарственные письма семьям участников специальной военной операции.

Также наградили юных героев. Нагрудные знаки «Горячее сердце» получили юнармейцы Дмитрий Соколов и Владимир Таршилов. Они спасли мужчину, который упал без сознания на рельсы. Ещё один знак вручили Сергею Клепикову — он пришёл на помощь тонущей в реке ветерану войны, бывшей узнице концлагеря.

В рамках патриотической акции «Я — гражданин своей страны» губернатор вместе с руководителями города Олегом Аминовым и Еленой Дятловой вручил паспорта 15 школьникам. Также ветеранов областного центра наградили медалями «80 лет Калининграду». С поздравлением выступила депутат Госдумы от «Единой России» Марина Оргеева.

Для гостей праздника организовали фестиваль «Я горжусь своей страной». Работало несколько тематических площадок. На «Многонациональной России» показывали фольклор, национальные традиции и казачью культуру. «Россия мастеровая» была посвящена декоративно-прикладному искусству. На «России творческой» выступал театр русского костюма, читали стихи и пели песни о России и Калининграде. На «России спортивной» и «России для молодых» прошли «Весёлые старты», мастер-классы по бальным танцам, зумбе и бачате, соревнования для райдеров, показательные выступления по воркауту, армрестлингу и слэклайну.

Праздничные акции и концерты в День России прошли во всех муниципалитетах и учреждениях культуры региона.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше