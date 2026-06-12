80-метровый флаг и медали ветеранам: как Калининградская область отметила День России

Калининградская область отпраздновала День России. Центральной площадкой в областном центре по традиции стало Верхнее озеро. Утром 12 июня здесь прошло праздничное шествие «Мы вместе — мы едины!». Главным зрелищем стал 80-метровый флаг России, который пронесли школьники-кадеты.
Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил жителей и гостей города. К нему присоединились представители администрации Калининграда, Законодательного Собрания региона и общественных организаций. Глава региона напомнил, что калининградцы живут на самом западном форпосте страны. И этот праздник — особенный: год 80-летия области. «Пусть этот год станет временем новых свершений, а гордость за свою землю, за свою страну наполняет ваши сердца и передаётся детям», — сказал Беспрозванных.
На главной сцене губернатор вручил медали «80 лет Калининградской области» 18 ветеранам становления региона. Вместе с советником, Героем России Андреем Козловым он передал благодарственные письма семьям участников специальной военной операции.
Также наградили юных героев. Нагрудные знаки «Горячее сердце» получили юнармейцы Дмитрий Соколов и Владимир Таршилов. Они спасли мужчину, который упал без сознания на рельсы. Ещё один знак вручили Сергею Клепикову — он пришёл на помощь тонущей в реке ветерану войны, бывшей узнице концлагеря.
В рамках патриотической акции «Я — гражданин своей страны» губернатор вместе с руководителями города Олегом Аминовым и Еленой Дятловой вручил паспорта 15 школьникам. Также ветеранов областного центра наградили медалями «80 лет Калининграду». С поздравлением выступила депутат Госдумы от «Единой России» Марина Оргеева.
Для гостей праздника организовали фестиваль «Я горжусь своей страной». Работало несколько тематических площадок. На «Многонациональной России» показывали фольклор, национальные традиции и казачью культуру. «Россия мастеровая» была посвящена декоративно-прикладному искусству. На «России творческой» выступал театр русского костюма, читали стихи и пели песни о России и Калининграде. На «России спортивной» и «России для молодых» прошли «Весёлые старты», мастер-классы по бальным танцам, зумбе и бачате, соревнования для райдеров, показательные выступления по воркауту, армрестлингу и слэклайну.
Праздничные акции и концерты в День России прошли во всех муниципалитетах и учреждениях культуры региона.