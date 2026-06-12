Наставник ФК «Пари НН» Вадим Гаранин: «Первая лига — тяжелейший чемпионат»

В своём первом интервью в межсезонье главный тренер ФК «Пари НН» Вадим Гаранин заявил, что одна из важнейших задач — это ментально перезагрузить футболистов после вылета из Российской премьер-лиги.
Напомним, наша команда 10 июня в Саранске начала подготовку к сезону в первой лиге. По словам наставника, все игроки находятся в тонусе.
«Сейчас наша главная задача — перезагрузиться ментально. Потому что, конечно же, переживать вылет из РПЛ тяжело. Даже мне тяжело, хотя я был назначен “главным” всего за три недели до конца чемпионата. Это тяжелейший удар. А тем более опытным ребятам, которые уже много в Нижнем Новгороде отыграли — это Коля Калинский, Никита Каккоев, Витя Александров и другие. И даже те, кто только в прошлом сезоне перешел в команду — переживают понижение в классе тяжело. Это тяжёлый груз, который нам предстоит сбросить с плеч. Забыть прошлое и исправить ситуацию».
О том, какую концепцию будет проповедовать команда при Вадиме Гаранине, наставник ответил так:
«Просто сильная команда с умением играть и с мячом, и без мяча. Ну и “физика”, конечно же. Часто слышу, что первая лига — тяжелейший дивизион, в котором побеждают только готовые на сто процентов физически команды. Но физически сильные команды побеждают в любом чемпионате. Безусловно, мы должны предлагать для соперников еще и футбольные аспекты».
О задачах на сезон рулевой «парижан» детально распространяться не стал:
«Цель всегда одна и та же — самая высокая. Делать так, чтобы команда была сильнее. Для этого необходимо определиться с составом игроков. Кто из футболистов идет с нами дальше, а кто нет. Времени на “раскачку” будет немного», — резюмировал Гаранин.