Наставник ФК «Пари НН» Вадим Гаранин: «Первая лига — тяжелейший чемпионат»

«Сейчас наша главная задача — перезагрузиться ментально. Потому что, конечно же, переживать вылет из РПЛ тяжело. Даже мне тяжело, хотя я был назначен “главным” всего за три недели до конца чемпионата. Это тяжелейший удар. А тем более опытным ребятам, которые уже много в Нижнем Новгороде отыграли — это Коля Калинский, Никита Каккоев, Витя Александров и другие. И даже те, кто только в прошлом сезоне перешел в команду — переживают понижение в классе тяжело. Это тяжёлый груз, который нам предстоит сбросить с плеч. Забыть прошлое и исправить ситуацию».