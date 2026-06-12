В Самаре отремонтируют школу № 177

Школу № 177 отремонтируют в Самаре по национальном проекту «Молодёжь и дети». Специалисты уже выполнили 50% строительных работ, сообщили в администрации городского округа Самара.
Основное здание школы построили в 1937 году, а пристройку со спортивным залом — в 1954-м. Поэтому часть конструкций давно нуждалась в обновлении, особенно кровля.
Специалисты уже полностью завершили демонтаж в спортивном зале, оштукатурили стены, сделали стяжку пола и покрасили потолок. Кроме того, наполовину выполнены замена кровли и монтаж системы отопления. Сейчас специалисты завершают электромонтажные работы. В планах — установка скалодрома. Отмечается, что работы должны завершиться к новому учебному году.
«Капремонт в школе № 177 идет по плану, подрядчик работает ответственно, в постоянном взаимодействии с руководством школы — это ключевой фактор качественного ремонта во всех школах Самары», — отметил глава города Иван Носков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.