Донской бизнес нарастил вложения в обновление оборудования

В целом 87% опрошенных предпринимателей сообщили, что за последние три года предпринимали те или иные шаги для повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг. Наиболее часто бизнес улучшал сервис, занимался подготовкой сотрудников, внедрял новые способы продвижения продукции и обновлял производственную базу.