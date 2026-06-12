В Ростове за 80 млн рублей капитально отремонтируют дорогу в Нахичевани

В Ростове-на-Дону проведут капремонт дорожного полотна на улицах Сарьяна и Мясникова. На эти цели из дорожного фонда области будет выделено 80 млн рублей, сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил, что на этой дороге не было капитального ремонта на протяжении 11 лет, что привело к её сильному износу.
«Сегодня лично проехал по проблемному участку дороги вместе со своим замом по транспорту Алёной Беликовой и главой города Александром Скрябиным. Жалобы обоснованны — дорога разбита», — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Губернатор поставил задачу обновить дорожное полотно в 2026 году. Согласно проекту, после снятия старого асфальта будет уложено два новых слоя покрытия. Также в перечень работ входит обновление тротуаров и люков. Завершить весь комплекс мероприятий глава региона потребовал в срок до 1 декабря.