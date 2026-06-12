В Ростове за 80 млн рублей капитально отремонтируют дорогу в Нахичевани

Губернатор поставил задачу обновить дорожное полотно в 2026 году. Согласно проекту, после снятия старого асфальта будет уложено два новых слоя покрытия. Также в перечень работ входит обновление тротуаров и люков. Завершить весь комплекс мероприятий глава региона потребовал в срок до 1 декабря.