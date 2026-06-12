Красноярск с размахом отметил День России: 12 ярких фото

В Красноярске сегодня сразу на нескольких площадках прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. Самой большой праздничной площадкой стал остров Татышев. Здесь организовали масштабный патриотический фестиваль «Служу России». Все желающие могли принять участие в мастер-классах по сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, пострелять из АК холостыми патронами, попробовать свои силы в самообороне. Также работали выставки спецтехники, ретро-автомобилей ГИБДД и трофейных машин из зоны СВО. На Центральной набережной Красноярска сегодня проходил фестиваль русских народных игр. Там работали 15 игровых площадок. Принять участие в них пришли сотни красноярских семей. В программу были включены настольные и классические дворовые игры. Для гостей также провели интерактивные игры и концерт с участием творческих коллективов края. «МК в Красноярске» собрал самые яркие кадры с разных площадок. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, официалный портал Красноярского края, авторы: Александр Черных и Андрей Болотов.