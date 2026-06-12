Авиакомпания «Победа» запускает программу полетов из Перми в Анталью

Авиакомпания «Победа» с 1 июля запускает программу прямых полетов из Перми в Анталью. Перелеты будут выполняться по средам и воскресеньям.
Время в пути из Перми в Анталью составит 5 часов 25 мин., вылет — в 06:00, прилет — в 09:25. В обратном направлении время в пути составит 4 часа 45 мин. Вылет из Антальи — в 10:00, прилет в Пермь — в 16:45.
Билеты доступны на сайте авиакомпании «Победа». Стоимость перелета из Перми — от 14 965 ₽, из Антальи — от 11 680 ₽ Программа прямых перелетов рассчитана до 21 октября.
Программу прямых перелетов по маршруту «Пермь — Анталья — Пермь» с 1 июня также открыл «Аэрофлот».