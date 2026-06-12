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Главные новости за 12 июня. Ростов-на-Дону и область

Над территорией Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Более шести десятков БПЛА уничтожили в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском.

Над территорией Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Более шести десятков БПЛА уничтожили в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском.

В Ростове-на-Дону более 80 млн руб. выделят на капитальный ремонт дороги на улицах Сарьяна — Мясникова. Работы должны завершиться к 1 декабря.

В Ростове-на-Дону виадук через реку Кизитеринка на улице Сарьяна требует реконструкции из-за критического технического состояния. Финансирование на разработку проектной документации для реконструкции объекта уже получено. Работы по проектированию планируют начать в 2026 году.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, до конца суток, а также 13 и 14 июня местами в области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с.

В Ростове-на-Дону открыли точку бесплатного интернета в парке имени М. Горького. Для обеспечения стабильного сигнала в популярных зонах отдыха установили десять точек с Wi-Fi-оборудованием.

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