На Дону выросла доля молодых компаний

Эксперты традиционно рассматривают рост числа молодых компаний как один из индикаторов деловой активности экономики. Вместе с тем значительная доля предприятий со сроком работы менее трех лет может свидетельствовать не только о появлении новых участников рынка, но и о продолжающейся структурной перестройке бизнеса, когда предприниматели открывают новые направления деятельности или перезапускают проекты в изменившихся экономических условиях.