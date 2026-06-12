Более двух тысяч нижегородцев развернули 100-метровый триколор в День России

Руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина подчеркнула, что День России объединяет людей вокруг общих ценностей — любви к стране, уважения к её истории и ответственности за будущее. С праздником земляков также поздравила Герой Труда России Юлия Гаревская, пожелав жителям региона благополучия, здоровья и семейного счастья.