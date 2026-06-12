В селе Орда Пермского края благоустроят 2 территории

Один из объектов расположен на улице Трактовой — там планируют обновить двор. Еще одна территория, где проведут работы, находится у перекрестка улиц Советская и 1 Мая. Там пройдет второй этап благоустройства: специалисты доасфальтируют парковочные зоны, установят лавки, качели и навес, а на Аллее мужества — декоративные вазоны.