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В селе Орда Пермского края благоустроят 2 территории

Одна из них — двор на улице Трактовой.

Специалисты благоустроят две территории в селе Орда Пермского края в 2026 году, сообщили в администрации Ординского муниципального округа. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Один из объектов расположен на улице Трактовой — там планируют обновить двор. Еще одна территория, где проведут работы, находится у перекрестка улиц Советская и 1 Мая. Там пройдет второй этап благоустройства: специалисты доасфальтируют парковочные зоны, установят лавки, качели и навес, а на Аллее мужества — декоративные вазоны.

«Благоустройство дворов и общественных территорий остается одним из приоритетов нашей работы. Призываем жителей и гостей села бережно относиться к новым объектам — вместе мы создаем комфортную среду для жизни», — отметила начальник отдела инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ординского муниципального округа Джамиля Елькина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.