Минувший сезон «Ротора» в Первой лиге: креатив, эмоции и маркетинг на максимум

Здесь победа — это не про «красиво», а про измеримый эффект. Первое место у ФК «Енисей» за кейс по генерации лидов и продаж для автодилера «АГАТ‑Авто» через футбольное комьюнити. Третье место у того же «Енисея» — за интеграцию с «Пятёрочкой» и привлечение пользователей в сервис лояльности «Апельсин». Серебро досталось СК «Ротор»: клуб доказал, что локальный креатив и понимание аудитории усиливают партнёрства.