Минувший сезон «Ротора» в Первой лиге: креатив, эмоции и маркетинг на максимум

В московском Дворце культуры состоялась четвёртая конференция МАРККОМ ФНЛ — площадка, где представители клубов лиги обсуждали векторы развития коммерции, маркетинга и коммуникаций. Кульминацией мероприятия стала церемония награждения Премии ФНЛ 2026, которая наглядно показала: в ФНЛ умеют делать из каждого матча событие, а из партнёрства — реальный результат.
Приятно констатировать, что в тройке лучших оказался волгоградский «Ротор». Сине-голубые собрали сразу пять наград на Премии ФНЛ 2026 — и в каждой номинации у них был свой особый почерк.
Лучшая спонсорская активация.
Здесь победа — это не про «красиво», а про измеримый эффект. Первое место у ФК «Енисей» за кейс по генерации лидов и продаж для автодилера «АГАТ‑Авто» через футбольное комьюнити. Третье место у того же «Енисея» — за интеграцию с «Пятёрочкой» и привлечение пользователей в сервис лояльности «Апельсин». Серебро досталось СК «Ротор»: клуб доказал, что локальный креатив и понимание аудитории усиливают партнёрства.
Лучший матчдей.
Золото у «Ротора» за матч, посвящённый дню мультфильмов: такой ход сделал поход на футбол по-настоящему семейным событием. Второе место — у «Енисея» за матч против «Арсенала» 11 мая 2026 года, который запомнился болельщикам особой энергетикой. Бронза — у «СКА‑Хабаровска» с проектом «Мир ФНЛ»: даже в дальних регионах можно создавать события, которые становятся точкой притяжения для города.
Лучший мерчендайзинг.
Победа у «Родины»: клуб последовательно выстраивает свой визуальный код. Серебро — у коллаборации «Енисея» с брендом Feathers: такой союз расширяет аудиторию и делает атрибутику модной вне стадиона. Третье место — у «Черноморца»: клуб сделал ставку на культурный код Новороссийска и показал, что локальная идентичность — мощный инструмент для уникального продукта.
Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день.
Первое место у «Енисея» за организацию открытых показов выездных матчей в ТРЦ «Планета»: отличный способ удержать внимание аудитории, когда команда играет в другом городе. Серебро — у «Факела» с проектами «Выпускной ФНЛ» и «Прятки»: элемент сюрприза отлично разбавляет футбольную рутину. Бронза — у «Родины» за показ матча в фудмолле «Три вокзала. Депо»: новый формат просмотра выводит матч на другой уровень.
Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день.
Здесь громко заявили о себе «Арсенал» и «СКА‑Хабаровск». Первое и третье места у «Арсенала»: «Валенкобол» и «Красно‑жёлтый КВИЗ» показали, как поддерживать болельщицкую энергию круглый год. Серебро — у «СКА‑Хабаровска» за «Новогодний СКАлендарь»: активность в неигровые дни помогает клубу оставаться в фокусе аудитории.
Лучшая медиаслужба.
Золото у «Родины», которая системно подходит к созданию контента. Серебро — у «СКА‑Хабаровска», бронза — у «Факела»: все три клуба активно развивают собственные каналы коммуникации и умеют говорить со своей аудиторией.
Лучшая работа клубного ТВ.
Первое место — у «СКА‑Хабаровска», второе — у «Родины», третье — у «Енисея». Качественный видеоконтент сегодня — это не просто дополнение, а полноценный инструмент формирования лояльности и расширения фан‑базы.
Лучшая фотослужба.
Победителем стал «Челябинск», доказав важность визуального языка в современном спорте. Серебро — у «Родины», бронза — у «Торпедо Москва».
Лучший SMM.
Лидер — «Родина», которая умело сочетает оперативные публикации с креативными идеями. Серебро — у «Челябинска», бронза — у «Торпедо Москва»: активная работа в соцсетях помогает клубам быть ближе к болельщикам.
Лучшая игровая форма.
Золото у «Челябинска» за форму против мошенников: пример того, как экипировка становится манифестом и поднимает важные социальные темы. Серебро — у «Родины», бронза — у «Ротора»: волгоградцы подтвердили, что умеют работать с визуалом и создавать узнаваемый стиль.
Лучшая рекламная кампания клуба или события.
Первое место — у «Факела» («Огненный сезон»), второе — у «СКА‑Хабаровска» (повышение узнаваемости бренда), третье — у «Енисея» («Побег Финта: Легенда Татышева»). Рекламные кампании клубов всё чаще становятся самостоятельными мини‑историями.
Лучший проморолик клуба или события.
Золото — у «СКА‑Хабаровска» («Поскакали!»), серебро — у «Челябинска» (пранк с новым автобусом), бронза — у «Уфы» (ролик к 15‑летию клуба). Проморолики сегодня — это настоящие мини‑фильмы, которые работают и на эмоции, и на вовлечённость.
Самый креативный анонс матча.
Первое место — у «СКА‑Хабаровска» («АПЛ больше не лучшая лига мира»), второе — у «Ротора» (отсылка к «Футураме»), третье — у «Енисея» (семейный сюжет «Брат скоро приедет сюда»). Юмор и поп‑культура отлично работают в спортивном контексте и помогают не потерять внимание болельщиков.
Специальная номинация от VSporte: «Лучшая инфраструктура для проведения прямых трансляций».
Здесь важны не только картинка, но и возможность клуба рассказывать свою историю всей стране. Первое место — у «Урала», второе — у «Ротора», третье — у «Торпедо Москва».
Гран-При в рамках MVP Awards:
ФК «СКА-Хабаровск».
Лидеры сезона: кто собрал больше всего внимания.
Если смотреть на масштаб участия и количество наград, особенно выделяются три клуба:
«Родина» — лидер по качеству и системности: золото в мерче, медиаслужбе, SMM и клубном ТВ. Это пример того, как выстроить единую экосистему контента.
«Енисей» — лидер по охвату и практической пользе: сразу несколько кейсов в разных номинациях, включая первые места в спонсорских активациях и работе со зрителями.
«Ротор» — главный по эмоциям и семейному формату: золото за матчдей, серебро в спонсорской активации и креативном анонсе, бронза в форме и инфраструктуре трансляций.
Сезон ФНЛ 2026 показал: успех сегодня — это не только голы и очки, но и умение рассказывать свою историю так, чтобы её хотели слушать. И судя по количеству и качеству проектов, в лиге растёт настоящая маркетинговая культура.
Александр Веселовский.
Фото Андрея Поручаева.