Стометровый триколор развернули в Воронеже в честь Дня России

Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади в Воронеже во время празднования Дня России в пятницу, 12 июня, сообщили в региональном правительстве.
Его держали в руках участники мотопробега, волонтёры, студенты, представители областного правительства, "Молодой Гвардии Единой России, реготделения Народного Фронта, а также участники слёта поисковых отрядов Следственного комитета РФ.
В День России на Адмиралтейской площади также состоялся всероссийский флешмоб «Хоровод единства», объединивший представителей 21 муниципалитета региона. Участники акции, одетые в национальные костюмы многих народов России, взялись за руки и исполнили старинный славянский танец, ставший символом дружбы, уважения и единства многонациональной страны.