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Стометровый триколор развернули в Воронеже в честь Дня России

Мероприятие состоялось на Адмиралтейской площади.

Источник: АиФ Воронеж

Стометровый триколор развернули на Адмиралтейской площади в Воронеже во время празднования Дня России в пятницу, 12 июня, сообщили в региональном правительстве.

Его держали в руках участники мотопробега, волонтёры, студенты, представители областного правительства, "Молодой Гвардии Единой России, реготделения Народного Фронта, а также участники слёта поисковых отрядов Следственного комитета РФ.

В День России на Адмиралтейской площади также состоялся всероссийский флешмоб «Хоровод единства», объединивший представителей 21 муниципалитета региона. Участники акции, одетые в национальные костюмы многих народов России, взялись за руки и исполнили старинный славянский танец, ставший символом дружбы, уважения и единства многонациональной страны.

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