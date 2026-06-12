В селе Долина Саратовской области построят отделение врача общей практики

Новое здание отделения врача общей практики возводят в селе Долина Федоровского района Саратовской области. Работы проводят при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении оборудуют кабинеты для приема пациентов, дневной стационар, установят системы вентиляции и кондиционирования, современное освещение, а также необходимое медицинское оборудование. Благодаря этому жители смогут получать качественную медицинскую помощь ближе к дому.
«Каждый этап строительства приближает нас к главной цели — созданию современных и комфортных условий для оказания медицинской помощи жителям», — отметил главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.