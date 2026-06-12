Донской бизнес снизил зависимость от единственного поставщика

Согласно результатам исследования, в 2025 году 35,4% предпринимателей сообщили, что сотрудничают более чем с одним поставщиком. Годом ранее этот показатель составлял 22,1%. Таким образом, доля компаний, диверсифицирующих каналы закупок, за год увеличилась более чем на 13 процентных пунктов.