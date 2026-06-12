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Еще в двух населенных пунктах Марий Эл появится высокоскоростной интернет

В них построят базовые станции связи, благодаря которым жители смогут удаленно работать, учиться и общаться онлайн.

Устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет появятся в этом году в поселке Соболевском и деревне Юрдур Республики Марий Эл, сообщили в министерстве цифрового развития региона. Устранение цифрового неравенства — одна из задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Населенные пункты для подключения выбирали по итогам голосования жителей республики. Теперь в них построят базовые станции связи, благодаря которым люди смогут удаленно работать, учиться, общаться онлайн, пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами.

Напомним, в 2025 году базовые станции установили и запустили в деревне Маркелово и селе Кугушень.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.