В горах Сочи открылось 51-метровое панорамное колесо обозрения

«Концепция летнего сезона-2026 “Выбирай Сочи” направлена на создание новых возможностей для отдыха. Открытие панорамного колеса обозрения стало ярким событием, которое делает курорт еще более привлекательным для семейного туризма, расширяя горизонты впечатлений для гостей всех возрастов. Сочи продолжает развиваться как всесезонный центр, и запуск новых объектов — лучшее тому подтверждение», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.