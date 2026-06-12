В горах Сочи открылось 51-метровое панорамное колесо обозрения

В День России в горном кластере Сочи состоялось открытие масштабного аттракциона. Колесо обозрения высотой 51 метр расположено на живописном берегу реки Мзымта.
«Концепция летнего сезона-2026 “Выбирай Сочи” направлена на создание новых возможностей для отдыха. Открытие панорамного колеса обозрения стало ярким событием, которое делает курорт еще более привлекательным для семейного туризма, расширяя горизонты впечатлений для гостей всех возрастов. Сочи продолжает развиваться как всесезонный центр, и запуск новых объектов — лучшее тому подтверждение», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Полный цикл вращения занимает 12−15 минут, а кабины оснащены системой кондиционирования и аудиогидами, чтобы путешествие было максимально комфортным.
С высоты птичьего полета гостям открывается захватывающая панорама Главного Кавказского хребта и горных ущелий. В честь открытия для посетителей была организована праздничная анимационная программа.