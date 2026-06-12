В Новосибирской области определили лучшего сварщика

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» подвели в Новосибирской области. Мероприятие является частью национального проекта «Кадры», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Соревнования прошли 2 и 3 июня на площадке аттестационного центра «Сварка». В них приняли участие 11 квалифицированных специалистов. По итогам состязаний первое место занял Сергей Лапин из компании «НТСК». Победитель регионального этапа представит Новосибирскую область на федеральном уровне в Перми.
«Конкурс — не просто соревнование, а реализация масштабной задачи по формированию будущей трудовой элиты России. Профессия сварщика остается одной из самых востребованных в регионе, и сегодня мы видим здесь лучших представителей этой важной специальности», — отметила начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.