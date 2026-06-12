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Эксперт рассказала, на что обращать внимание при покупке драгоценных камней

Джанелли: на изделии с драгоценными камнями должна быть проба, бирка и QR-код.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Отличить искусственный алмаз от натурального сможет только специалист, поэтому при покупке нужно исключительно доверять продавцу и внимательно читать бирки, заявила ювелир, геммолог и владелец Dzhanelli Jewellery Диана Джанелли.

«Распознать никак нельзя, даже с лупой и микроскопом. Только в лаборатории. Поэтому тут нужно исключительно доверять продавцу и внимательно читать бирки», — пояснила Джанелли в беседе с 360.ru.

Несмотря на это, по ее словам, в нынешнее время производителям невыгодно обманывать покупателей. Если на изделии есть проба, бирка и QR-код, то можно быть уверенным в том, что заявленная информация соответствует реальной, добавила ювелир.

Эксперт отметила, что если у покупателя все-таки закрались сомнения насчет подлинности материалов, то можно обратиться в специальные лаборатории.

«Чтобы убедиться в подлинности камня, нужно нести его в независимую лабораторию. Специалисты выдадут сертификат и сделают анализ», — уточнила Джанелли.

Кроме того, она перечислила камни, которые неспециалист может перепутать.

«За натуральные бриллианты выдают лабораторные бриллианты и муассаниты. Наверное, больше их имитации нет. Фианиты, белые топазы, белые сапфиры и все, что белого цвета, могут сойти за бриллиант», — сообщила эксперт.