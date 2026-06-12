Учёный разъяснил, почему нельзя снимать шаровую молнию на телефон

Съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть не просто опасна, а смертельно опасна, предостерегает ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.
Уже есть случаи, когда люди погибали, пытаясь сделать эффектный кадр, сообщает председатель Российского комитета по шаровым молниям.
«Во время грозы лучше вовсе не пользоваться техникой и выключить все из розеток. Сейчас молния чаще всего ударяет в айфоны, мобильные телефоны и компьютеры», — цитирует учёного РИА Новости.
Эксперт признаёт: шаровая молния действительно необычное явление и трудно устоять, чтобы его не запечатлеть. Но не стоит рисковать здоровьем, а тем более жизнью: делать это можно, когда она находится не ближе семи-десяти метров. Он также предупредил, что любая линейная молния может породить шаровую.
Ранее учёный рассказал, как шаровая молния проникает через щели в квартиру.