Учёный разъяснил, почему нельзя снимать шаровую молнию на телефон

Эксперт признаёт: шаровая молния действительно необычное явление и трудно устоять, чтобы его не запечатлеть. Но не стоит рисковать здоровьем, а тем более жизнью: делать это можно, когда она находится не ближе семи-десяти метров. Он также предупредил, что любая линейная молния может породить шаровую.