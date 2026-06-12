В Ивангороде в День России прошел праздничный концерт

Обычно жители и гости Нарвы с эстонской стороны набережной слушают и смотрят на видео-экранах концерт, который традиционно проходит у стен Ивангородской крепости в День Победы. Концерт 9 мая 2026 года прошел в Ивангороде в четвертый раз.