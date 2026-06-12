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В Прикамье к концу недели потеплеет до +27 градусов

В ближайшие три дня регион ждут грозы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский ЦГМС рассказал о погоде 13−15 июня. Прикамье ждет теплая погода с кратковременными дождями и грозами.

В субботу, 13 июня, с уходом циклона начнет расти атмосферное давление, сквозь сплошную облачность пробьются солнечные лучи. В отдельных районах края пройдет небольшой дождь, днем с грозой.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться. В Перми ночью без существенных осадков с температурой воздуха + 13…+15 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до +22…+24 градусов.

С воскресенья в Прикамье будет властвовать антициклоническая деятельность. Погоду определит гребень антициклона северного происхождения. Вновь местами пройдут кратковременные дожди, днем локально с грозой и усилением ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 градусов, днем в пределах +22…+27 градусов.

Новая неделя 15 июня начнется без существенных осадков. Синоптики местами прогнозируют туман, днем с приближением теплого фронта ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.