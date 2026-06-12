В Прикамье к концу недели потеплеет до +27 градусов

С воскресенья в Прикамье будет властвовать антициклоническая деятельность. Погоду определит гребень антициклона северного происхождения. Вновь местами пройдут кратковременные дожди, днем локально с грозой и усилением ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 градусов, днем в пределах +22…+27 градусов.