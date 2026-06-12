В Саратове модернизируют детскую библиотеку № 38

Детскую библиотеку № 38, расположенную в историческом центре Саратова — Детском парке, отремонтируют при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в областном министерстве культуры.
Специалисты отремонтируют фасад и кровлю, благоустроят территорию, а также модернизируют инженерные системы. Кроме того, они полностью заменят системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы: мастера разбирают кровельные конструкции и внутренние перегородки, готовят основание пола под бетонную стяжку. Для повышения безопасности электрический кабель вынесли за пределы здания.
Отмечается, что после завершения ремонта в библиотеке расширят площади для обслуживания читателей и размещения книжного фонда. В учреждении создадут современную развивающую среду для детей и подростков, в том числе с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.