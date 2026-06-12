Путин увеличил штатную численность армии России

В документе отмечается, что предыдущий указ от 4 марта 2026 года, который устанавливал штатную численность в 2 391 770 человек, признается утратившим силу. Таким образом, новый указ увеличивает численность штата примерно на 7,3 тыс. человек.
«Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета», — говорится в документе.
Ранее в этот день на встрече с участниками спецоперации глава государства сообщил, что в зоне военной операции находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Президент отметил, что правительство работает над тем, чтобы после окончания спецоперации большое количество ветеранов было трудоустроено.