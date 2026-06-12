Путин увеличил штатную численность армии России

Ранее в этот день на встрече с участниками спецоперации глава государства сообщил, что в зоне военной операции находятся более 700 тыс. российских военнослужащих. Президент отметил, что правительство работает над тем, чтобы после окончания спецоперации большое количество ветеранов было трудоустроено.