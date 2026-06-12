В Иркутской области стартовал ремонт участка дороги Залари — Жигалово

Специалисты заняты на отрезке с 51-го по 60-й километр. Сейчас там уже уложено более 3,5 км нижнего слоя покрытия, и дорожники готовятся к следующему этапу. В дальнейшем на участке уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, проведут отсыпку и укрепление обочин, а также выполнят планировку кюветов для отвода воды. Завершат ремонт установкой дорожных знаков и нанесением разметки.