В Иркутской области стартовал ремонт участка дороги Залари — Жигалово

Ремонт участка автодороги Залари — Жигалово начался в Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты заняты на отрезке с 51-го по 60-й километр. Сейчас там уже уложено более 3,5 км нижнего слоя покрытия, и дорожники готовятся к следующему этапу. В дальнейшем на участке уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, проведут отсыпку и укрепление обочин, а также выполнят планировку кюветов для отвода воды. Завершат ремонт установкой дорожных знаков и нанесением разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.