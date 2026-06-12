20 юных нижегородцев получили свои первые паспорта в День России

Среди получателей паспортов — отличники, спортсмены, волонтеры, юные журналисты, а также победители и призеры всероссийских олимпиад и конкурсов. Обращаясь к ребятам, Андрей Гнеушев отметил, что именно молодому поколению предстоит участвовать в развитии страны и писать новые страницы ее истории.