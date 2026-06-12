Какой сегодня праздник: День маленького путешествия

День маленького путешествия — неофициальный праздник, который призывает выйти из рутины и открыть что‑то новое рядом с домом. По одной из версий, праздник придумали в середине 2010‑х годов творческие люди — писатели, художники и философы. Их идея была проста: показать, что для ярких впечатлений не обязательно ехать далеко, вдохновить людей исследовать окрестности, даже если это просто прогулка по своему району, и дать возможность получить новые эмоции без долгой подготовки и больших затрат. День маленького путешествия — это повод вырваться из повседневности без больших затрат времени и денег. Он напоминает, что открытия ждут нас повсюду: в соседнем дворе, на тихой улице или в часе езды от дома. Главное — любопытство, готовность удивляться и фотоаппарат (или смартфон) под рукой.