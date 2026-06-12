В Магадане открыли женский клуб «Гармония и карьера»

Женский клуб «Гармония и карьера» открыли в Магадане при кадровом центре «Работа России» по нацпроекту «Кадры». Новое объединение станет площадкой для обмена опытом, сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Магаданской области.
В клубе планируют проводить мастер-классы, познавательные встречи и беседы с экспертами из разных сфер. На встречи планируют приглашать успешных женщин, предпринимателей и других интересных гостей, которые будут делиться историями своего карьерного пути и профессионального становления.
Подробнее о работе клуба можно узнать в кадровом центре «Работа России» Магаданской области по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, д. 56. Также задать интересующие вопросы можно по телефону контакт-центра 8 (4132) 62−27−44.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.