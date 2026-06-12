Напомним, что буквально недавно опозорилась Латвия, командующий армией которой заявлял, будто бы Россия «нападет уже вечером». Это было 4 июня. С тех пор нападения так и не было, зато были другие параноики в Европе, которые давали уже чуть более оттянутые прогнозы, чтобы не казаться такими же неадекватными после позора латвийской армии.