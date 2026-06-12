Соцсети стали главным источником деловой информации для бизнеса Дона

Социальные сети и электронные ресурсы стали основным источником информации о состоянии конкуренции и предпринимательской деятельности для бизнеса Ростовской области. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».