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В Певеке на Чукотке благоустроят территорию рядом с краеведческим музеем

Возле фасада ее забетонируют, а с торца обустроят парковочное место.

Источник: Национальные проекты России

Территорию рядом с Чаунским краеведческим музеем благоустроят в Певеке Чукотского автономного округа, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас завершается подготовка к началу благоустройства. Все необходимые материалы уже завезены. В дальнейшем на площадке проведут бетонирование территории возле фасада, а с торца обустроят парковочное место. Кроме того, специалисты восстановят основание статуй, оборудуют колодец для сточных вод и установят четыре светодиодных светильника. Завершить благоустройство планируется до 30 октября 2026 года, однако подрядчик рассчитывает закончить работы раньше.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.