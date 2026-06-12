В Певеке на Чукотке благоустроят территорию рядом с краеведческим музеем

Сейчас завершается подготовка к началу благоустройства. Все необходимые материалы уже завезены. В дальнейшем на площадке проведут бетонирование территории возле фасада, а с торца обустроят парковочное место. Кроме того, специалисты восстановят основание статуй, оборудуют колодец для сточных вод и установят четыре светодиодных светильника. Завершить благоустройство планируется до 30 октября 2026 года, однако подрядчик рассчитывает закончить работы раньше.