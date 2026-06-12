В Ростове обозначили требования к убежищам в подвалах

Минимальная требуемая высота укрытия — 1,7 метра. На одного человека должно приходиться 0,6 квадратных метров пола. Размер места для сидения человека — 0,45 на 0,45 метров, для лежания — 0,55 на 1,8 м. Для скамей отвадится 15% вместимости заглубленного помещения.