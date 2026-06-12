Донской бизнес связал усиление конкуренции с ростом населения за счет новых территорий

Мониторинг также показал, что большинство участников опроса работают в условиях достаточно высокой конкуренции. Наиболее распространенным ответом стало наличие от трех до пяти конкурентов на основном рынке — такой вариант выбрали 23,5% предпринимателей. Еще 22,2% сообщили о наличии от шести до 12 конкурентов. При этом доля респондентов, заявивших о более чем 100 конкурентах, за год выросла более чем вдвое — с 4,1% до 9,3%.