В Иркутске прошла акция «День здоровья»

Профилактическая акция «День здоровья» прошла в Иркутске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Участие в мероприятии приняли более тысячи человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Жители смогли бесплатно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти ЭКГ и УЗИ почек, надпочечников, щитовидной и паращитовидных желез. Также они могли проверить кожные новообразования, сдать экспресс-тесты на ВИЧ, гепатиты и сифилис и получить консультации психиатра-нарколога и медицинского психолога. По итогам обследований врачи выявили около 300 патологий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.