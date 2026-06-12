Стало известно, почему бесплатные товары выходят дороже всего

По словам эксперта, бесплатное — это наживка. Человека приглашают, например, на консультацию без оплаты, а уже там ему помогают принять решение о покупке на крупную сумму. Никто не работает себе в убыток, поэтому такое поведение рынка — абсолютно нормальная практика. Механизм прост: когда не нужно расставаться с деньгами сразу, психологическое сопротивление падает, и люди охотнее соглашаются, переходят по ссылкам и приходят на встречи.