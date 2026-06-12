Стометровый российский флаг развернули в Волгограде

По уже сложившейся традиции сотни волгоградцев взяли в руки огромное и слегка играющее на ветру полотно, пройдя с ним по центральным аллеям парка. Настроение у всех участников было разным — одни сохраняли молчание, разделяя трепетный момент лишь с самими собой, другие поздравляли идущих мимо горожан с Днем России и не скрывали радостных эмоций.