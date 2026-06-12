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Стометровый российский флаг развернули в Волгограде

Стометровый флаг России пронесли сегодня вечером по Центральному парку культуры и отдыха.

Стометровый флаг России пронесли сегодня вечером по Центральному парку культуры и отдыха.

По уже сложившейся традиции сотни волгоградцев взяли в руки огромное и слегка играющее на ветру полотно, пройдя с ним по центральным аллеям парка. Настроение у всех участников было разным — одни сохраняли молчание, разделяя трепетный момент лишь с самими собой, другие поздравляли идущих мимо горожан с Днем России и не скрывали радостных эмоций.

Уже после шествия на площади начался концерт с участием национальных коллективов.

— На территории у сцены развернулась выставка национальной утвари. А для желающих сделать колоритное фото организаторы праздника подготовили фотозону с подлинными костюмами и ярким этническим колоритом, — отметили в ЦПКиО.

Сегодня днем российский триколор подняли над головой и жители Волжского. Огромный флаг горожане развернули на площади Ленина.

Фото Центрального парка культуры и отдыха.