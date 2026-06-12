Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Кантата»

«Уверен, что фестиваль, который проходит в Год празднования 80-летия образования Калининградской области, станет ярким событием в культурной жизни самого западного региона России и всей страны, оставит у всех незабываемые впечатления и добрые, искренние эмоции», — подчеркнул Путин.