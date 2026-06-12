Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Кантата»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного фестиваля классической музыки «Кантата» отметил вклад организаторов мероприятия в благотворительные инициативы, направленные на сохранение уникального архитектурного наследия Калинградской области.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Особо отмечу подвижническую миссию организаторов форума, их деятельный вклад в реализацию востребованных благотворительных инициатив, направленных на сохранение уникального исторического, архитектурного наследия Янтарного края», — говорится в приветствии.
Президент добавил, что творческий форум по праву считается центром притяжения для ценителей музыки, дает возможность гостям и участникам возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.
«Уверен, что фестиваль, который проходит в Год празднования 80-летия образования Калининградской области, станет ярким событием в культурной жизни самого западного региона России и всей страны, оставит у всех незабываемые впечатления и добрые, искренние эмоции», — подчеркнул Путин.
Также глава государства поздравил организаторов, участников и гостей с Днем России, пожелал плодотворного общения и всего наилучшего.