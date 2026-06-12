Фестиваль для абитуриентов «Учись в Нижнем» прошёл в парке имени 1 Мая в День России

16 вузов и 11 учреждений СПО представили абитуриентам и их родителям свои образовательные программы на фестивале высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем», который прошёл в парке им. 1 Мая 12 июня. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
Участники фестиваля встретились с руководителями приемных комиссий и смогли узнать все тонкости и нюансы поступления. Для присутствующих были организованы интерактивные мастер-классы и карьерные консультации, а также гости фестиваля могли пообщаться с руководителями образовательных учреждений.
В рамках фестиваля «Учись в Нижнем» также прошёл концерт, на котором студенческие коллективы нижегородских вузов представили творческие номера и композиции.
«Фестиваль “Учись в Нижнем” — комплексная площадка, на которой сегодня ведущие вузы и организации СПО рассказывают о своих современных возможностях. Хочу заверить абитуриентов, которые являются главными участниками данного фестиваля, что перед ними открывается огромный выбор вариантов профессионального пути. Не бойтесь выбирать гуманитарные, а также сложные инженерные и технические специальности, IT-направления. Именно за ними — развитие нашей страны. Система образования региона готова предоставить вам все необходимые ресурсы: от современных программ обучения до успешного трудоустройства в ведущих корпорациях и компаниях Нижегородской области», — отметил министр науки и высшего образования Виктор Анисимов. «Нижегородская область предоставляет выпускникам 9-х и 11-х классов широкие возможности для профессионального роста. Наша главная цель — показать ребятам, что Нижегородская область является центром профессионального мастерства и подготовки востребованных кадров. Всё это гарантирует востребованность на рынке труда и достойную зарплату в будущем», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Фестиваль «Учись в Нижнем» проводится с 2022 года. За пять лет его посетили более 30 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что мультиформатный этнофестиваль прошел в День России на Нижегородской ярмарке.