Фестиваль для абитуриентов «Учись в Нижнем» прошёл в парке имени 1 Мая в День России

«Фестиваль “Учись в Нижнем” — комплексная площадка, на которой сегодня ведущие вузы и организации СПО рассказывают о своих современных возможностях. Хочу заверить абитуриентов, которые являются главными участниками данного фестиваля, что перед ними открывается огромный выбор вариантов профессионального пути. Не бойтесь выбирать гуманитарные, а также сложные инженерные и технические специальности, IT-направления. Именно за ними — развитие нашей страны. Система образования региона готова предоставить вам все необходимые ресурсы: от современных программ обучения до успешного трудоустройства в ведущих корпорациях и компаниях Нижегородской области», — отметил министр науки и высшего образования Виктор Анисимов. «Нижегородская область предоставляет выпускникам 9-х и 11-х классов широкие возможности для профессионального роста. Наша главная цель — показать ребятам, что Нижегородская область является центром профессионального мастерства и подготовки востребованных кадров. Всё это гарантирует востребованность на рынке труда и достойную зарплату в будущем», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.