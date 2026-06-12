Шесть из десяти компаний на Дону работают только на местном рынке

Авторы исследования отмечают, что локальный формат работы особенно характерен для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Среди них о деятельности в пределах одного муниципалитета сообщили 65,1% респондентов. В то же время среди юридических лиц этот показатель составил 51,1%, что может свидетельствовать о более высокой склонности компаний к расширению географии присутствия.