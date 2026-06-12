Новый герой «Ромео и Джульетты» затмил классических персонажей: рыжий проказник очаровал всех

Актриса, конечно, была возмущена: она посетовала, что в тот момент зал должен был рыдать от горя, а в итоге концовка трагедии была встречена бурным хохотом. Вот только зрители разочарования балерины не разделяют. Многие задаются вопросом, где теперь купить билеты на спектакли с участием именно этого очаровательного проказника.