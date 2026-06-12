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В Благовещенске стартовал ремонт улиц Школьной и Василенко

На первой из них обновят покрытие на участке от Театральной до Новотроицкого шоссе.

Ремонт улиц Школьной и Василенко стартовал в Благовещенске, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На Школьной обновят покрытие на участке от Театральной до Новотроицкого шоссе. Специалисты сделают водоотвод и установят новые знаки, светофоры и остановки. Движение перекрывать полностью не будут. Завершить ремонт планируют за два месяца.

При этом на улице Василенко работы идут на участке от Игнатьевского шоссе до улицы Институтской. Там меняют старое покрытие и ремонтируют ливневую канализацию. Дорогу будут частично перекрывать. В этом году ее обновят до улицы Воронкова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.