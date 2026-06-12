На Украине находятся более 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном. Соответствующие данные следуют из документа нацразведки США.
Утверждается, что в задачи этих лабораторий входило хранение биологического оружия. Также там, согласно документу, обучали украинских ученых работе в условиях биологической изоляции и проводили сертификацию по работе с особо опасными патогенами.
«Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий», — говорится в документе.
При этом в документе также упоминаются конкретные вирусы, находившиеся в лабораториях. В их числе сибирская язва, лихорадка эбола, туляремия, чума, а также другие патогены.
Немногим ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что около 40 из 120 американских биолабораторий за рубежом работали именно на Украине из-за дешевой рабочей силы и большого числа подготовленных специалистов. По словам Марочко, для Вашингтона Украина стала удобной площадкой для таких проектов.