Полторы тысячи человек посетили фестиваль «Учись в Нижнем» в День России

Около 1,5 тысячи человек стали участниками пятого регионального фестиваля высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем», который прошел в День России в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. На одной площадке собрались представители ведущих вузов, техникумов и колледжей региона, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией и местом учебы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.