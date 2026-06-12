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«Всё связано»: куда сходить 13 июня в Волгограде

Рукодельниц пригласят на конкурсы по вязанию бабушкиного квадрата и вязанию воздушными петлями.

В воскресенье, 13 июня множество ярких мероприятий приготовили для волгоградцев в ЦПКиО. События запланированы на вторую половину дня.

Уже с 13:00 и до пяти вечера каждый час будет выдавать залп пены пушка в зоне детских аттракционов. Расписание могут изменить только капризы погоды, а синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, поэтому расписание лучше уточнить в соцсетях парка.

С 16:00 в рамках Международного дня вязания на публике запланирован праздник «Всё связано». Рукодельниц пригласят на конкурсы по вязанию бабушкиного квадрата и вязанию воздушными петлями.

Также у парковой сцены организуют мастер-классы по вязанию, лепке и рисованию, занятия йогой и интерактивы для малышей.

На поляне Центрального парка вечером пройдет кинопоказ под открытым небом. В субботу обещают картину «Как приручить дракона», начало в 20:00 (12+).

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о событиях всех трёх праздничных дней.