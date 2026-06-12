«Всё связано»: куда сходить 13 июня в Волгограде

Уже с 13:00 и до пяти вечера каждый час будет выдавать залп пены пушка в зоне детских аттракционов. Расписание могут изменить только капризы погоды, а синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, поэтому расписание лучше уточнить в соцсетях парка.